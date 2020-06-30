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'da yılan paniği! Otomobilden itfaiyeciler çıkardı

Gelen son dakika haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da sıklıkla görülmeye başladı. Ortaya çıkan yılanlar vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. 'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'da yılan paniği! Otomobilden itfaiyeciler çıkardı

30.06.2020, 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,11:14

'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.
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