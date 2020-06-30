Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.
Gelen son dakika haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da sıklıkla görülmeye başladı. Ortaya çıkan yılanlar vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.
Afyonkarahisar'da yılan paniği! Otomobilden itfaiyeciler çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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