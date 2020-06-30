Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yılan paniği! Otomobilden itfaiyeciler çıkardı

Afyonkarahisar'da yılan paniği! Otomobilden itfaiyeciler çıkardı

Gelen son dakika haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da sıklıkla görülmeye başladı. Ortaya çıkan yılanlar vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin iç kısmına giren ve zehirsiz tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.

30.06.2020, 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,11:14