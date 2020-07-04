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Haberler Afyonkarahisar Park halindeki otomobil alev alev yandı! Polis inceleme başlattı

alev alev yandı! Polis inceleme başlattı

'da araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı! Polis inceleme başlattı

04.07.2020, 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,10:10

Afyonkarahisar'da park halindeki otomobil çıkan yangında alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde park halinde olan 03 BS 467 plakalı otomobilden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Yangının kısa sürede büyüdüğü olayda, otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanın olmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

IHA

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