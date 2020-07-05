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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

'da karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

'ın Sinanpaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle geçtiğimiz hafta altına alınan 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesinde 1 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Giriş çıkışları halen kapalı olan beldede karantina devam ediyor.

Afyonkarahisar'da karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

05.07.2020, 16:40

Sinanpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon (salgın hastalığın kaynağını bulmak) ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi sebebiyle yaklaşık 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesi 2 Temmuz'da karantina altına alındı. Karantina kapsamında beldenin giriş ve çıkışlarındaki yollar toprak dökülerek ve dubalar konularak kapatılırken, jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Beldeye giriş-çıkış yapanların belgeleri jandarma ekipleri tarafından titizlikle kontrol edilip, araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapılmaya devam ediyor. Korona virüsü tespit edilen belde sakinlerinden N.K. (74) ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.K.'nin hayatını kaybetmesi ile koronadan ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği beldede karantina önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ekmek ve market gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması dışında sokağa çıkılmasına izin verilmiyor.

İHA

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