Yavru kedinin imdadına AFAD yetişti

Afyonkarahisar'da bir minibüsün altında sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kurtarıldı. Önceki gün kedinin sıkıştığını fark eden Serpil Kurt, kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Hayvansever genç kızın çabaları yetersiz kalınca AFAD ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine kedinin sıkıştığı Karayolları Parkı karşısına gelen ekipler, kediyi 1 saatlik çalışma sonucu minibüsün altından kurtardı.

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