Traktör römorkundaki saman balyaları seyir halinde alev aldı

Tarlasından yüklediği samanları çiftliğine götüren Ramazan Arslan, Afyonkarahisar - Antalya seyir halindeyken römorkta bulunan saman balyalarının yandığını fark etti. Yol kenarında bir dinlenme tesisine aracını çeken Arslan, durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Çiftliğine gitmek üzere yolda ilerlediği sırada arkadaki araçların uyarısı ile durduğunu belirten Arslan, "Kırmızı ışığa kadar hiçbir şey yoktu. Arkadaki araçların korna ve uyarıları ile römorktaki saman balyalarının yandığını fark ettim. Hemen dinlenme tesisinde boş bir alana geçtim ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. 10 adet büyük balya samanım ve traktör römorkum zarar gördü" dedi.

İHA