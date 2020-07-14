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Haberler Afyonkarahisar Fuhuş operasyonunda 2’si yabancı uyruklu 5 gözaltı

Fuhuş operasyonunda 2’si 5 gözaltı

’da jandarma tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2’si 5 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonunda 2’si yabancı uyruklu 5 gözaltı

14.07.2020, 18:14

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi 'fuhuşa teşvik, bunun yolunu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve fuhuş için yer temin ettiği' suçlaması ile gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

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