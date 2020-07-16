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Haberler Afyonkarahisar Uzman çavuş, 15 Temmuz'da üniformasıyla nikahına katıldı

, 'da üniformasıyla nikahına katıldı

'ın Çay ilçesinde, komando (27), 'da kıyılan nikahına üniformasıyla katıldı. Saraç, "Evlenmek bu güne nasipmiş. 4 aydır nişanlıydım. İzin alarak geldim. Gururla giydiğim üniformamla nikahımı kıydım. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin" dedi.

Uzman çavuş, 15 Temmuz'da üniformasıyla nikahına katıldı

16.07.2020, 16:24

Komando uzman çavuş Recep Saraç ile Sevde Nur Albayrak (22), dün nikah yapmak üzere Çay Belediyesi nikah salonuna geldi. Evlendirme memuru Ali İbrahim Yangıncı tarafından kıyılan nikaha üniformasıyla katılan Recep Saraç, mesleğini çok sevdiğini söyledi.


4 yıldır doğu ve güneydoğu illerinde görev yaptğını aktaran Saraç, "Şu an Ardahan komando birliğindeyim. Görev gereği ve komando olduğum için dağlarda PKK'lı hainlerle çatıştım. Evlenmek bu güne nasipmiş. 4 aydır nişanlıydım. İzin alarak geldim. Gururla giydiğim üniformamla nikahımı kıydım. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Allah herkese sevdiğiyle evlenmeyi nasip etsin" dedi.



Komando uzman çavuş ile evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevde Nur Saraç ise "Eşime desteğim sürecek. Asker eşi olmak beni gururlandıracak. Eşime görevinde başarılar diliyorum. Severek evlenen çiftlere mutluluklar dilerim" diye konuştu.

DHA

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