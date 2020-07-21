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Haberler Afyonkarahisar Koronavirüse dikkat çekmek için öyle bir şey yaptı ki...

Koronavirüse dikkat çekmek için öyle bir şey yaptı ki...

'da bir kasap iş yerinin önüne reklam amaçlı koyduğu maketine koronavirüse dikkat çekmek amacıyla maske taktı. Boğa maketine takılan maskeyi görenler şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Koronavirüse dikkat çekmek için öyle bir şey yaptı ki...

21.07.2020, 16:50 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,16:58

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasap iş yerinin önüne reklam amaçlı koyduğu boğa maketine Korona virüse (Kovit-19) dikkat çekmek amacıyla maske taktı.


Bolvadin ilçesinde bir kasap dükkanın önündeki boğa maketine maske takması büyük ilgi gördü. Boğa maketinin yüzünde maskeyi gören vatandaşlar önce gülümsedi ardından hatıra fotoğrafı çektirmek için bir birleri ile yarıştı.

Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan kasap dükkanının önüne koyduğu boğa maketinin çok ilgi gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Yükseldi, "Dükkanımız yoldan gelip geçenlerin uğrak yeri oldu. İnsanlardan olumlu tepkiler aldık sürekli büyük küçük herkes boğa maketimizin önünde fotoğraf çekiniyorlar" dedi.

IHA

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