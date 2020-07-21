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Haberler Afyonkarahisar Taşoluk’ta karantina uygulaması sona erdi

’ta karantina uygulaması sona erdi

'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı beldesinde 2 Temmuz’da başlatılan karantina uygulaması bu sabah sona erdi.

Taşoluk’ta karantina uygulaması sona erdi

21.07.2020, 09:47

Covid-19 vakalarının artış gösterdiği Taşoluk beldesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantina altına alınmıştı. 19 gündür karantina altında bulunan beldede vakaların yeniden azalmasıyla karantina sona erdi. Alınan karar, belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kasabamızda uygulanan karantina bugün sabah saat 08.00 itibariyle sona ermiştir. Tedbirler devam etmekte olup vatandaşlarımızın mecbur olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları önemle duyurulur."

İHA

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