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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da hayvan pazarında sahte para kullandıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

'da kullandıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

'ın Sandıklı ilçesinde, , sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hayvan pazarında sahte para kullandıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

29.07.2020, 17:23

İlçedeki hayvan pazarında satın aldıkları hayvan karşılığında verdikleri paranın sahte çıkması üzerine gözaltına alınan R.K, A.K, M.K. ve M.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.K. ile M.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sandıklı ilçesinde pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu polise bildirmişti. Ekipler, şüpheliler R.K, A.K, M.K. ve M.K'yi Sinanpaşa ilçesinde dün gözaltına almıştı.

AA

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