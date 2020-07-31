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Kurbana değil hastaneye! Afyon'da 15 kişi yaralandı

'da sırasında 15 kişi yaralandı. Yaralanan 15 kişinin büyük çoğunluğunun bıçak ve satır gibi kesici aletlerle elleri başta olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, bir kısmının ise hayvan tepmesi sonucu hastaneye geldikleri belirtildi.

Kurbana değil hastaneye! Afyon'da 15 kişi yaralandı

31.07.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,16:44

Afyonkarahisar'da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 15 kişi hastanelik oldu. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor.


Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesiminde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Yaralanan 15 kişinin büyük çoğunluğunun bıçak ve satır gibi kesici aletlerle elleri başta olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, bir kısmının ise hayvan tepmesi sonucu hastaneye geldikleri belirtildi. Yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.
Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

IHA

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