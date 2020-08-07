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Haberler Afyonkarahisar Çadırlara yapılan hırsızlık operasyonunda küçük servet ele geçirildi

Çadırlara yapılan operasyonunda küçük servet ele geçirildi

’ın 5 ilçesinde girdikleri 7 evi adeta soyup soğana çeviren aynı aile üyesi 7’si kadın 8 kişi jandarmanın araç plakalarından yola çıkarak yaptığı başarılı takiple yakalandı. Şahısların yakalanmamak içinse hırsızlıkta kullandıkları araçlara sahte plakaları taktıkları belirlendi.

Çadırlara yapılan hırsızlık operasyonunda küçük servet ele geçirildi

07.08.2020, 16:21

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Dinar ilçesi Çakıcı köyünde meydan gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler olayın 35 yaşlarında bir kadın şahıs ile bir erkek şahıs tarafından 06 DJT sayılı sahte plakalı araçlar gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesi Taşpınar mevkinde yaşayan ve konar göçer olarak bilinen şahıslar olduğu belirlenmesi üzerine Sinanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon yapıldı.



7 AYRI HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI!
Operasyon Afyonkarahisar Merkez İlçe, Sinanpaşa, Sandıklı ve İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler şüphelilerin kaldıkları çadırlara baskınlar düzenledi. Baskında yapılan aramalarda ise 7 adet sahte plaka, 10 adet çeyrek ve 1 adet yarım altın, 400 Euro ve 7 bin 50 TL nakit para ele geçirildi. Olayın şüphelileri oldukları öne sürülen 7'si kadın 8 kişi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, T.A., isimli zanlının ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Şahısların yakalanmasıyla kent merkezi ile Sultandağı, Emirdağ, Sandıklı ve Dinar ilçelerinde meydan gelen 7 ayrı evden hırsızlık olayının çözüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için kullandıkları araçlara yakalanmamak için sahte plakada taktıkları belirlendi.

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