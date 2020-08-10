Kaza, Çay- Bolvadin Karayolu üzerinde Kurucaova köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden Volkan Ü.'nün (42) kullandığı 42 LM 805 plakalı TIR, arı sokan sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta maddi hasarın olduğu kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Volkan Ü., Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün arı sokmasına alerjisi olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylediği öğrenildi.
DHA
Arı sokunca bayılan TIR şoförü kaza yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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