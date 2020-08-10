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Arı sokunca bayılan TIR şoförü kaza yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücü, arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu ve baygınlık geçirdiğini söyledi.

10.08.2020, 13:01