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Arı sokunca bayılan TIR şoförü yaptı

'ın Bolvadin ilçesinde arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü yaptı. Yaralanan sürücü, arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu ve baygınlık geçirdiğini söyledi.

Arı sokunca bayılan TIR şoförü kaza yaptı

10.08.2020, 13:01

Kaza, Çay- Bolvadin Karayolu üzerinde Kurucaova köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden Volkan Ü.'nün (42) kullandığı 42 LM 805 plakalı TIR, arı sokan sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta maddi hasarın olduğu kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Volkan Ü., Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün arı sokmasına alerjisi olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylediği öğrenildi.

DHA

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