Afyonkarahisar’da Covid-19 tanılı kişilerin kuralları ihlal etmemeleri için denetim

Korona virüs tanılı ve temaslı kişilerin kuralları ihlal etmemeleri amacıyla Afyonkarahisar kent genelinde oluşturulan mahalle denetim ekipleri faaliyetlerine başladı. Konu hakkında Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada kurallara riayet edilmesi yönünde uyarılar yapıldı. Açıklamada, "Covid-19 salgınıyla tüm iş kolları ve sosyal yaşam alanlarında daha etkili bir mücadele verebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ilimizde Valiliğimiz bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi kurulmuştur. İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde ilimiz genelinde işyerleri ve kurum denetimlerini gerçekleştirmek için uyarıcı ve uzman denetim ekipleri; Covid-19 tanılı yada vaka temaslı vatandaşlarımızın izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmemeleri, sosyal hayata katılıp halk sağlığını riske atmamaları adına yapılacak denetimler için ise mahalle denetim ekipleri kurulmuştur. Ekiplerimiz ilimiz genelinde başlamadı ve denetimleri aralıksız sürdürmektedir. Salgınla mücadelenin başarısı için bizlerde duyarlı davranalım, kurallara uyalım" denildi.

İHA