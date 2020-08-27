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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da ilginç kaza

’da ilginç

’da trafik ışıklarında duran bir otomobilin arka camından pvc pencere malzemeleri girerken arka koltukta yolcunun olmaması olası bir faciayı önledi.

Afyonkarahisar’da ilginç kaza

27.08.2020, 14:31

Kaza, Afyonkarahisa Organize Sanayi Bölgesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kasasında pcv pencere malzemeleri ve korniş yüklü olan kamyonet ışıklarda ani fren yapınca kasadaki pvc malzemeler önde duran 03 US 634 plakalı otomobilin arka camını kırarak içeriye girdi. İlginç kazada otomobilin arka koltuğunda yolcu olamaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası arka camıından pvc malzemeleri giren araç sürücüsü de büyük şaşkınlık yaşadı.

İHA

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