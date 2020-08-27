Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.