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Haberler Afyonkarahisar ‘Annemi rahatsız ediyor’ diye vurdu

‘Annemi rahatsız ediyor’ diye vurdu

‘Annemi rahatsız ediyor’ diye vurdu
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Afyonkarahisar'da Yılbay Taş (20) isimli genç, annesini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Sezgin Karagöz'ü (46) lokantada tabancayla vurarak öldürdü. Olay Emirdağ ilçesi Aşağı Piribeyli köyü Köydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Yılbay Taş, kardeşinin lokantasında yemek yiyen Sezgin Karagöz'e ateş açtı. Karagöz yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Yılbay Taş ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Taş'ın ilk ifadesinde, "Anneme laf atıp sarkıntılık ediyordu. Annem de bundan rahatsız olduğunu bana söyledi. Uyardım ama devam etti" dediği öğrenildi.



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