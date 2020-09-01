Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Susuz beldesinde durumundan şüphelenilen park halinde bulunan bir araçta arama yapıldı.
2 GÖZALTI
Aramada aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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