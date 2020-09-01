Haberler Afyonkarahisar Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit ele geçirildi.

01.09.2020, 18:44