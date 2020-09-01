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Haberler Afyonkarahisar Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

’da jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçta yapılan aramada niteliği taşıyan lahit ele geçirildi.

Park halindeki aracın bagajından lahit çıktı

01.09.2020, 18:44

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Susuz beldesinde durumundan şüphelenilen park halinde bulunan bir araçta arama yapıldı.

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Aramada aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen lahit ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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