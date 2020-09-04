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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da 229 adet hobi bahçesi yapılacak

’da 229 adet hobi bahçesi yapılacak

Belediye Başkanı , ’nda 229 adet hobi bahçesi oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Afyonkarahisar’da 229 adet hobi bahçesi yapılacak

04.09.2020, 16:59

Hobi Bahçeleri'nde küçük bir bahçe kiralayan vatandaşlar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirip toprakla haşır neşir olmanın keyfini sürecek. Bu proje ile birlikte Afyonkarahisarlılar'ın sosyal yaşamına zenginlik katacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hobi bahçesine sahip olmak isteyen vatandaşları Devlet Parkı'na davet etti.

Başkan Zeybek, Hobi Bahçelerinin, kentleşme süreci ile birlikte topraktan ve doğadan uzaklaşan ve kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. Zeybek, Devlet Parkı'nın girişinde 229 adet hobi bahçesi oluşturacaklarını söyleyerek başvuru şatlarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

İHA

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