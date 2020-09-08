Futbol kulüplerinin tercihi Afyonkarahisar'daki tesisler oldu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde şehrin düşük nem oranına sahip olmasının da kulüplerin Afyonkarahisar'ı tercih etmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.



Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlarla 80'a yakın kulübün yaz kampını Afyonkarahisar'da geçirdiği kaydedildi.





Baltalı Grup Denizli Engelliler Futbol Takımı Teknik Direktörü Yasin Düzgün, yaptığı açıklamada, bir haftadır Afyonkarahisar'da olduklarını belirterek, "Burası gayet güzel. Biz Denizli ili olarak tesis fakiriyiz. Afyonkarahisar, Türkiye'de örnek bir il tesisleşme bakımından. Ben çok beğendim." ifadesini kullandı.