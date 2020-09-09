  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Kuaförde kanlı kavga! Bıçaklayıp kaçtılar

Kuaförde kanlı kavga! Bıçaklayıp kaçtılar

Son dakika... ’da kuaför salonunda çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirtilen başka bir kişi Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaydan sonra kaçab Sabri A. ve Mustafa A. ise bir araç içinde birlikte yakalandı.

Kuaförde kanlı kavga! Bıçaklayıp kaçtılar

09.09.2020, 14:24

Olay, kent merkezi Marulcu mahallesi Anbaryolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallede bulunan kuaför salonuna gelen Arif Kızıl, burada Sabri A. ve Mustafa A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Arif Kızıl omzundan bıçaklandı. Kendi imkanları ile caddeye kadar gelen Arif Kızıl çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bir araca binerek kaçan Sabri A. ve Mustafa A.'yı polis ekipleri takibe aldı. Bu sırada kavgaya karıştığı belirtilen başka bir kişi Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaydan sonra kaçak Sabri A. ve Mustafa A. ise bir araç içinde birlikte yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuaförde kanlı kavga! Bıçaklayıp kaçtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA