Hafif ticari araç sürüye çarptı; 30 koyun öldü

Kaza, dün gece Dinar'a bağlı Tekin köyü yakınlarında Dinar-Başmakçı karayolunda meydana geldi. Çoban Halil Okyay (30), yaklaşık 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü yolun karşısına geçirmek istedi. Bu sırada O.Ç. (27) yönetimindeki 32 EY 411 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre çobanın elindeki fenerle yaptığı uyarıya rağmen, duramayıp sürüye çarptı.

Hayvanlar yola savrulurken araçta ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçükbaş hayvanlardan 30'unun öldüğü belirlendi. Ölenhayvanlar yoldan kaldırıldı. Hafif ticari araç ise çekici yardımıyla götürüldü.

O.Ç.'nin Başmakçı ilçesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı Dinar'a gelirken sürüyü fark edemediği belirtildi.

DHA