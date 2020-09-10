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Haberler Afyonkarahisar “Ölmeden önce sesimizi duyun”

“Ölmeden önce sesimizi duyun”

'da 2 kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından öldüresiye dövülen (41) "Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun" diyerek yetkililerden yardım istedi.

“Ölmeden önce sesimizi duyun”
Giriş Tarihi: 10.9.2020

BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI
İSTANBUL'DA yaşayan Hülya Dağcı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan annesini, hastalanması üzerine ziyarete gitti. DAĞCI, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte Emirdağ Halk Pazarı'na gitti. Dağcı, kardeşleri ve kuzeniyle birlikte dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabaları tarafından darp edildi.

CEZA ALMADILAR
Olayın ardından kafasına 5 dikiş atılan Hülya Dağcı, polise şikayetçi oldu. SALDIRGANLARIN kendisini öldürene dek dövdüğünü ileri süren Dağcı, "Ben yerde yatarken erkek kardeşim, 'öldü bırakın' dedi. Bu olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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