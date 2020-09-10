BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI

İSTANBUL'DA yaşayan Hülya Dağcı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan annesini, hastalanması üzerine ziyarete gitti. DAĞCI, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte Emirdağ Halk Pazarı'na gitti. Dağcı, kardeşleri ve kuzeniyle birlikte dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabaları tarafından darp edildi.

CEZA ALMADILAR

Olayın ardından kafasına 5 dikiş atılan Hülya Dağcı, polise şikayetçi oldu. SALDIRGANLARIN kendisini öldürene dek dövdüğünü ileri süren Dağcı, "Ben yerde yatarken erkek kardeşim, 'öldü bırakın' dedi. Bu olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun" dedi.

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