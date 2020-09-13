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Haberler Afyonkarahisar Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs otomobilde alkol alırken yakalandı

Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs otomobilde alkol alırken yakalandı

’da korona virüs karantinasından kaçan şahısların KYK yurtlarına yerleştirilmesi uygulaması devam ederken, kentte 2 şahıs daha bu kapsamda yurda yerleştirildi. Şahıslardan birisinin ise arkadaşları ile alkol aldığı sırada araçta yakalanması bu kadarına da pes dedirtti.

Koronavirüs karantinasından kaçan şahıs otomobilde alkol alırken yakalandı

İHA

13.09.2020, 17:48

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte korona virüs (Covid-19) karantinasına uymayanların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmesi süreci devam ediyor. Kentte son olarak Bolvadin ilçesinde polis tarafından temaslı vaka olarak sokakta yakalanan A.T. isimli şahıs karantina süresini doldurmak için yurda yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen bir başka vaka ise bu kadarına da pes dedirtti. Akçin mevkiinde K.T. (30) isimli korona virüs temaslı şahıs, bir araçta arkadaşları ile alkol alırken yapılan denetimde polis tarafından tespit edildi. Temaslı vaka olan ve işlemleri tamamlanan K.T., yurda yerleştirildi.

Kentte korona virüs karantinasından kaçarak sokakta ve başka adreslerde yakalanan şahısların ilerleyen dönemlerde de yurda yerleştirilmeye devam edileceği aktarıldı.

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