Frig Vadisi'ndeki doğal buzdolabı görenleri şaşırttı

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi birçok gizemi barındırmaya devam ediyor. M.Ö. 12 ve 7. yüzyıllarda Orta Anadolu'nun batısına egemen olan Frigler, kayalara oydukları yapılar ile tanınıyor.

Kayalar içerisine oydukları yerleşim yerlerinde merdiven, pencere gibi detayların düşünülmesi ise Frigleri daha ilginç kılıyor. Friglerin yaşadığı İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Çukurca mevkiinde halk arasında '40 Merdivenlik Kayalıklar' olarak bilinen bölgede yer alan bir mağaranın zeminine yapılan yaklaşık 1x1,5 metre ebadında ve 1,5 metre yüksekliğindeki oyuk adeta doğal bir buzdolabını anımsatıyor. Friglerin M.Ö. yiyecek ve içeceklerini saklamak için yaptıkları ve doğal bir buzdolabına benzeyen oyuğu bugünkü kiler gibi de kullanarak tahıllarını sakladıklarına inanılıyor.





"HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Beyköy Köyü Muhtarı Ahmet Devrim, bölgeye daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Mağralarda birçok gizemin olduğunu savunan Devrim, bölgenin turizme daha fazla kazandırılması gerektiğini söyledi.

Frig Vadisi'ni herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran Devrim, "Mağaranın içinde o güne ait malzemelerin çürümemesi için doğal buzdolabına benzer bir oyuk var. Havalandırması ve merdivenleri var. O dönemki bir yerleşim bölgesi burası. Herkesin gelip görmesini istiyoruz, daha bilinmeyen birçok yer var" diye konuştu.