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’da jandarmadan korona sürecinde milyonluk ceza!

’da jandarma ekipleri tarafından pandemi sürecince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında toplamda 3 milyon 497 bin 739 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Afyonkarahisar’da jandarmadan korona sürecinde milyonluk ceza!

İHA

24.09.2020, 14:42

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından pandemi sürecince gerçekleştirilen denetimler ve kesilen cezalar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada jandarma ekiplerinin sorumluluk alanının bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları Korona virüsten (Kovit-19) korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetleme faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu denetlemeler sonucunda bu güne kadar, Kabahatler Kanununun 32'inci maddesine göre ve Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesinde yer alan 'Emre Aykırı Davranıştan' bin 456 iş yeri denetlenmiş, tedbir kararına uymayan 63 iş yerine, 71 minibüse ve 1 ticari taksiye idari işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 347 kişiye ise maske takmamaktan 311 bin 792 TL olmak üzere, toplam 2 bin 269 kişiye idari işlem yapılarak 3 milyon 497 bin 739 TL idari para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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