  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi

Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi

Afyon'da merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde uygulanan koronavirüs karantinası sona erdi. Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi'nin yaptığı açıklamada, "22 Eylül tarih ve kararı ile uygulanan tüm karantina tedbirlerinin bugün itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi

06.10.2020, 12:18

Afyonkarahisar merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde uygulanan Korona virüs (Covid-19) karantinası sona erdi.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinde uygulanan karantinanın sona ermesi kararlaştırıldı.


Açıklamada, "Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda Merkez İlçemize bağlı Gebeceler beldesinde merkezinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 22 Eylül tarih ve kararı ile uygulanan tüm karantina tedbirlerinin bugün itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

İHA

Manisa'da 119 bin TL'ye sıfır otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı Aydın'da çıkan orman yangını zorlukla kontrol altına alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA