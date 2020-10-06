Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi

Afyonkarahisar merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde uygulanan Korona virüs (Covid-19) karantinası sona erdi.
Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinde uygulanan karantinanın sona ermesi kararlaştırıldı.
Açıklamada, "Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda Merkez İlçemize bağlı Gebeceler beldesinde merkezinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 22 Eylül tarih ve kararı ile uygulanan tüm karantina tedbirlerinin bugün itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
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