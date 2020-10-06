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Afyon Gebeceler beldesinde karantina sona erdi

Afyon'da merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinde uygulanan koronavirüs karantinası sona erdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıha Meclisi'nin yaptığı açıklamada, "22 Eylül tarih ve kararı ile uygulanan tüm karantina tedbirlerinin bugün itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

06.10.2020, 12:18