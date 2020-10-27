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Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı

'ın Emirdağ ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında pozitif vakaların artması nedeniyle 8 bina karantinaya alındı.

Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı

İHA

27.10.2020, 17:02

Emirdağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pozitif vakaların artması nedeniyle 8 bina karantinaya alındı. Emirdağ Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 8 binada Covid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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