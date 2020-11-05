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'da feci ! Buğday yüklü TIR devrildi

'ın Dinar ilçesinde, devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü (65) yaşamını yitirdi. Yola saçılan buğdaylar ise başka bir araca aktarılarak kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Buğday yüklü TIR devrildi

05.11.2020, 11:09

Kaza, saat 04.00 sıralarında Dinar- İzmir karayolunda meydana geldi. Ali Şenses'in kullandığı 42 ADL 128 plakalı buğday yüklü TIR, sürücünün virajlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü buğdaylar yola saçılırken, şoför ise ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şoför Ali Şenses'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Şenses'in cenazesi Dinar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yola saçılan buğdaylar ise başka bir araca aktarılarak kaldırıldı.

DHA

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