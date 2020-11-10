Tek isteği akülü araç

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde engelli oğlunu sırtında gezdiren ve yüzünün gülmesi için her şeyi yapan anne Öznur Soğupınar, oğlunun hayali olan akülü araç için yardımseverlerin desteğini bekliyor. Kronik şizofreni kocası, kanser hastası kayınvalidesi ve 20 yaşındaki spastik engelli oğlu Mehmet Soğupınar ile yaşayan anne Öznur Soğupınar, kaymakamlığın verdiği tekerlekli sandalye büyük olduğu için kullanamadığından oğlunu sırtında taşıyarak dışarıya çıkartıyor. Annesinin sırtında hayata tutunmaya çalışan Mehmet Soğukpınar kendisine uygun akülü aracı dört gözle bekliyor.

'OYUNCAK BİLGİSAYAR ALABİLDİM'

Oğluna hayatını adayan anne Soğupınar, "Oğlum doğuştan engelli. 9 kez böbreklerinden ameliyat geçirdi ve tek böbreği alındı. Diğer böbreğinde de taş sıkıntısı var. Yürüyemiyor, konuşamıyor. İşaretle anlaşmaya çalışıyoruz. Oğlumun akülü araç dışında bir hayali de dizüstü bilgisayar. Maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadık. Oyuncak bilgisayar ile avutuyoruz. Ama gerçeği olmadığını anlıyor ve üzülüyor. Akülü araca da ihtiyacımız var. Dışarı çıkarırken sırtımda gezdiriyorum. Benim tek isteğim oğlum için uygun bir akülü sandalye ve dizüstü bilgisayar" diye konuştu.



AZMİYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR

20 yıldır Mehmet'in her derdine koşan ve onu sırtında taşıyan 41 yaşındaki anne Öznur Soğupınar, aynı zamanda kanser hastası kayınvalidesine ve kronik şizofreni rahatsızlığı olan eşine bakıyor. Sabır ve metanetle hayata karşı direnen Soğupınar'ın azmi herkese örnek oluyor. Engelli ailesini bir an olsun yalnız bırakmayan vefakar kadın adeta insanlık dersi veriyor.

Kazım YÖRÜKCE