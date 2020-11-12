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Afyonkarahisar'da 11 bin hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da koordineli şekilde hareket eden iki aracı takibe alan polis, araçlardan birini terk edilmiş halde buldu. Araçta ve kaçan şüphelilerin arazide bıraktığı poşet içerisinde toplam 11 bin 18 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, diğer araçla kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

12.11.2020, 18:36

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 8'inci kilometresinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine iki araç ve içerisindeki 4 şüpheliyi takibe aldı. İki aracın koordineli hareket ettiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Araçlardan biri İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyü içinde terk edilmiş hale bulundu. Polis ekipleri otomobilde yaptığı aramada 7 bin 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelilerin kaçabileceği güzergahta aramalarını sürdüren ekipler, arazide poşet içerisinde 3 bin 304 adet daha sentetik hap buldu.



Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında İ.A. ve N.T. polis tarafından yakalanıp, gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Diğer araçla kaçan M.A. ve C.B.'nin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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