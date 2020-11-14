Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden 'HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabileceği kaydedildi. Açıklamada, belediyeye giriş çıkışların HES kodu ile yapılacağı aktarılarak, belediyeye giriş çıkışlarda sorun yaşanmaması için vatandaşların HES kodlarını yanında bulundurmaları istendi.
İHA
Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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