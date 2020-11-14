Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek

Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) salgına yönelik ek tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişler HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile yapılacak. Bu kapsamda belediyeye girişlerde HES kodu ile yapılacak.

14.11.2020, 12:30