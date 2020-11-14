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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek

Belediyesine kodu ile girilecek

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) salgına yönelik ek tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişler () kodu ile yapılacak. Bu kapsamda belediyeye girişlerde HES kodu ile yapılacak.

Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek

14.11.2020, 12:30

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden 'HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabileceği kaydedildi. Açıklamada, belediyeye giriş çıkışların HES kodu ile yapılacağı aktarılarak, belediyeye giriş çıkışlarda sorun yaşanmaması için vatandaşların HES kodlarını yanında bulundurmaları istendi.



İHA

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