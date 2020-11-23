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Haberler Afyonkarahisar Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı

Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı

’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 145 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Jandarma 145 adet kaçak cep telefonu yakaladı

İHA

23.11.2020, 15:10

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan T.M.K., isimli şahsın kaçak yollardan ülkeye soktuğu cep telefonlarını Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Polisinden destek verdiği operasyonda, T.M.K., yanında bulunan çeşitli marka ve modellerde toplam 145 adet kaçak cep telefonu ile gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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