TIR yandı, tünel ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. YANGIN nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü.
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