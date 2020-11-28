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Haberler Afyonkarahisar TIR yandı, tünel ulaşıma kapandı

TIR yandı, tünel ulaşıma kapandı

TIR yandı, tünel ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyreden TIR'ın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. YANGIN nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında TIR hasar gördü.

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