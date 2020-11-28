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Haberler Afyonkarahisar Yakıt tankerini ısıtmak isterken canından oldu

isterken canından oldu

Yakıt tankerini ısıtmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2020

AFYONKARAHİSAR'DA 79 yaşındaki Osman Solmaz, soğuk nedeniyle donan yakıt tankerini ısıtmak amacıyla traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi. Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Osman Solmaz evinin bahçesindeki eski model traktörünü çalıştırmak istedi.

KIYAFETİNE SIÇRADI
Soğuk nedeniyle donan yakıt tankerini ısıtmak için traktörün motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı. Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda kıyafetine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE

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