Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden eş değiştirme (swinger) ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.
POLİS MÜŞTERİ OLDU
Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.
2 BİN TL İSTEDİ
Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu.
Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çift yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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