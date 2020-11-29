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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çift yakalandı

'da eş değiştirme ilanı veren çift yakalandı

polisi, üzerinden 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

Afyonkarahisar'da eş değiştirme ilanı veren çift yakalandı

29.11.2020, 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020,18:16

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden eş değiştirme (swinger) ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

POLİS MÜŞTERİ OLDU

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

2 BİN TL İSTEDİ

Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

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