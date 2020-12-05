İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.
Afyonkarahisar merkezi, Emirdağ, Sinanpaşa, Bolvadin, Sandıklı, Evciler, Çay, Çobanlar ve İscehisar'daki denetimler sırasında ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye idari para cezası uyguladığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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