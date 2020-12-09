Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı

Olay, Sandıklı-Hocalar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede trafik uygulaması yapan Sandıklı İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilin güvenlik dubalarının başladığı noktada durmasından şüphelendi. Yaklaşık 200 metre ilerideki aracı üzerine drone gönderen ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

6 BİN LİRAYA YAKIN CEZA



Drone ile şahısları izleyen ekipler otomobilde sürücü değiştirildiğini fark etti. Bunun üzerine ekipler tekrara hareket ederek uygulama noktasına gelen otomobili durdurdu. Yapılan incelemede ilk başta aracı Ali M.'nin kullandığı ancak ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasındaki güvenlik dubalarını görünce araçta yolcu olarak bulunan Ahmet M., ile şoför değiştirildikleri tespit edildi. Jandarma trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılan Ali M. ve araç sahibi Ahmet M.'ye toplam 5 bin 892 lira para cezası kesildi.





Öte yandan, jandarma ekipleri drone yardımı ile emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla hareket halindeyken konuşma, şerit ihlali gibi birçok kural ihlali anında tespit edildiğini ve trafik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirdi.