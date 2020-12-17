İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı D.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda D.K'yi yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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