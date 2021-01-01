İhracatlık domates üreticinin yüzünü güldürdü! Jeotermal seralarda yetişen domateslerde talep patlaması yaşanıyor

Korona virüs (Covit-19) salgınında üretimin daha da arttığını kaydeden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal sera işletmecileri ihracatlık domates talebinde patlama yaşandığını kaydettiler. Tamamen jeotermal enerji ile ısınan seralarda üretilen domatesler göz kamaştırıyor. İhracatlık domatesler üreticisinin yüzünü hem yüksek verim hem de aşırı taleple güldürdü.





Ziraat Mühendisi Serkan Vural, pandemi sürecinde işlerinin daha da hızlandığını belirterek, "İlk defa ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışına gidiyor domateslerimiz. Pandemi sürecinde işlerimiz daha da hızlanmış durumda. Haftalık olarak domateslerimiz toplanıyor.

Daha sonra da Ankara'ya çıkmak üzere hazırlanıyor. Şuan fiyatlarımızda bir düşüklük yok. Rekolteden de çok memnunuz. Bizim ilk yılımız ve ikinci ayımızı doldurduk biz. İkinci ayımızı doldurduğumuz halde hem verim olarak hem de satış olarak memnunuz" diye konuştu.