Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan araması bulunan Gökhan Ö., Savaş S., Osman T. ve Sultan K. isimli şahıslar Afyonkarahisar'da, Abdil B. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mürşide T. isimli şahıs da yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemlerine başlandığı bildirildi.
Ayrıca FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mürşide T. isimli şahıs da yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemlerine başlandığı bildirildi.
Afyonkarahisar’da FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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