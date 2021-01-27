Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüne üye olmak suçundan 5 kişi gözaltına alınırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun bir kişi de yakalandı.