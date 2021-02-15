Geliş-gidiş çift yönlü 2 tüplü olarak yapılan ve her biri 400 metre uzunluğunda olan tünellerin birinde, bir araçtan kaynaklanan ve henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın çıktı.
Afyon şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan tünel dışında yoğun dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karahisar Tüneli'nde yangın! Yol ulaşıma kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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