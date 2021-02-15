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'nde yangın! Yol ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberi...'da, , , Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine bulunun , bir araçta çıkan yangın sonucu ulaşıma kapatıldı.

Karahisar Tüneli'nde yangın! Yol ulaşıma kapatıldı
İHA

15.02.2021, 13:17

Geliş-gidiş çift yönlü 2 tüplü olarak yapılan ve her biri 400 metre uzunluğunda olan tünellerin birinde, bir araçtan kaynaklanan ve henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın çıktı.

Afyon şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan tünel dışında yoğun dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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