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Haberler Afyonkarahisar Çiftlikteki yem karma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

Çiftlikteki yem karma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi

'da çalıştığı çiftlikte babasına yardım eden 17 yaşındaki genç, slaj yem karma makinesi çalıştığı esnada içine düşerek feci şekilde can verdi.

Çiftlikteki yem karma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi
İHA

20.02.2021, 19:53

Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U. slaj yem dağıtma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

Talihsiz gencin cesedini AFAD ekipler çıkardı. 17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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