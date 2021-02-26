Zanlılardan Z.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 5 şüpheli adliye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
OLAY
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Şubat'ta uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ikamet ile bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, adreslerdeki S.Ç, R.A, M.Ç.K. ile Z.Ş'yi yakalamıştı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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