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Haberler Afyonkarahisar İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

İlkbahar güneşinin yüzünü gösterdiği 'de işlek noktalardaki yoğunluk dikkati çekti. , gibi yerlerin yanı sıra 'nda da hareketlilik yaşandı.

İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

05.03.2021, 20:07

Güzel havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra kalabalığın artması nedeniyle zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

KURALLARA UYULDU

Kordonboyu'nda balık tutan, çimler üzerinde sohbet eden ya da spor yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.





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