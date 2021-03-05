Güzel havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra kalabalığın artması nedeniyle zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.
KURALLARA UYULDU
Kordonboyu'nda balık tutan, çimler üzerinde sohbet eden ya da spor yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.
İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.