İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

Güzel havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra kalabalığın artması nedeniyle zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

KURALLARA UYULDU

Kordonboyu'nda balık tutan, çimler üzerinde sohbet eden ya da spor yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.













