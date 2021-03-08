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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

'da havadan denetimi yapıldı

'da denetimleri, kurallara uymayan sürücülerin korkulu rüyası oldu. 5 uygulama noktası ve havadan kontrollerde tespit edilen araçlar, bu sırada dedektör köpeklerle de aranıyor. İhlalleri tespit edilen sürücülere ise ceza uygulanıyor. Son denetimlerde 5 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı
AA

08.03.2021, 18:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 18:35

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi. Ekipler, Afyonkarahisar-Konya ve Çay-Dinar kara yolundaki 5 uygulama noktası ile havadan da helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, dedektör köpek yardımıyla da arandı.

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