Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi. Ekipler, Afyonkarahisar-Konya ve Çay-Dinar kara yolundaki 5 uygulama noktası ile havadan da helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, dedektör köpek yardımıyla da arandı.