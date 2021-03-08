Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi. Ekipler, Afyonkarahisar-Konya ve Çay-Dinar kara yolundaki 5 uygulama noktası ile havadan da helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar, dedektör köpek yardımıyla da arandı.
Afyonkarahisar'da havadan trafik denetimi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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