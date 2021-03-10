Afyonkarahisar'da tamirci öğretmen

Dinar'ın Eber köyünde yaşayan özel eğitim öğretmeni Tuğçe Yıldırım, çocukluğunda babasının oto tamirhane dükkânında anahtarlar ile oynamaya başladığı tamircilik işinde aradan geçen yıllarda usta oldu. Çocukluğundan bu yana tamirciliğe tutku ile bağlı olan Yıldırım ayrıca geçtiğimiz yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirerek ilçe özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren bir okulda da öğretmenliğe başladı.

Yıldırım, tamircilik mesleğini öğrenmelerine rağmen kendisi ve ablalarının eğitimlerine asla ara vermediklerine de dile getirdi. Annem de zaman zaman bizle çalışıyor. Aile tamircisi gibiyiz. Dizel motorlu olan bütün araçların tamirini yapıyorum. Motor, şanzıman, diferansiyel gibi bütün parçaları söküp, tamir ettikten sonra tekrar takabiliyorum."

■ MURAT ŞENBAKLAVACI