Haberler Afyonkarahisar Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, 2020'de Karayolu Trafik Güvenliğinin birinci etabının tamamlandığını belirterek, "100 bin kişi başına oranladığınızda 2010 yılındaki 13,4'lük can kaybı, bugün 5,8'e düşmüştür. Bu da yüzde 56,6'lık bir azalmadır. Oysa biz bu hedefi 2019 yılının sonunda yakaladık."dedi.