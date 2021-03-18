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Haberler Afyonkarahisar Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı 'da yapıldı

Trafik Başkanı , 2020'de birinci etabının tamamlandığını belirterek, "100 bin kişi başına oranladığınızda 2010 yılındaki 13,4'lük can kaybı, bugün 5,8'e düşmüştür. Bu da yüzde 56,6'lık bir azalmadır. Oysa biz bu hedefi 2019 yılının sonunda yakaladık."dedi.

Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı
İHA

18.03.2021, 18:43

Afyonkarahisar'da Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir termal otelde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde, yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

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