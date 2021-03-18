Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı

Afyonkarahisar'da Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir termal otelde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde, yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.
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