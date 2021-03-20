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'ne kayalıklardan çıkmak isteyince 200 metrede mahsur kaldı

Tarihi Karahisar Kalesine merdivenler yerine kayalıklardan çıkmaya çalışan ve yerden yaklaşık 200 metre yüksekte mahsur kalan üniversiteli genç ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler kalenin burçlarına makara sitemi kurup genci halatla yaklaşık 30 metre aşağı inerek kurtardı.

Karahisar Kalesi'ne kayalıklardan çıkmak isteyince 200 metrede mahsur kaldı
İHA

20.03.2021, 19:49

Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi Yusuf Ö. (21) isimli genç her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi'ne merdivenler yerine kayalıklardan çıkmayı tercih etti.

Bir süre kayalıklarda tırmanan Yusuf Ö. ardından çıktığı yerden daha fazla ileri gidemeyip ve aşağı inemeyince yerden yaklaşık 150 metre yüksekte mahsur kaldı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve yardım isteyen Yusuf Ö.'nin imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ekipleri yetişti. Bölgeye gelen ekipler kalenin burçlarına makara sitemi kurup halatla aşağı inerek Yusuf Ö.'ye ulaştı.

Ardından ekipler AFAD erlerinden birine halatla bağlanarak yukarı çekilerek kurtarıldı. Yusuf Ö., AFAD ekiplerinin yoğun çabası sonrası yaklaşık 1 saatin sonunda kurtarıldı.

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