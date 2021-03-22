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Haberler Afyonkarahisar YÖKDİL sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

YÖKDİL sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

'nden yapılan açıklamada, 28 Mart 2021 tarihinde 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2021-YÖKDİL/1) sınavına katılacaklar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirdi.

YÖKDİL sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

22.03.2021, 17:18

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar 'Geçici Kimlik Belgesi' verilebilmesi için ÖSYM Başkanlığının Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yapılacağı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28 Mart 2021 Pazar Günü 07.00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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